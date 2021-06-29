В Коми занято уже 82% коек для пациентов с ковидом

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с коронавирусом увеличено в Коми до 1 906, но из них уже 1 570, или 82%, занято. В госпитализации нуждаются семь-восемь человек из десяти, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

"Мы открыли дополнительные количество коек в Коми республиканской клинической больнице, а всего открыто по республике 1 906 коек, но из них уже 1 570 коек занято. Если такими темпами будем прирастать [по числу заболевших], то столкнемся с ситуацией, что нам не хватит никаких коек. Их не просто открыть, это дополнительное финансирование. На сегодня министерство здравоохранения республики запросило дополнительно более 150 млн рублей для оснащения новых коек аппаратами ИВЛ, оксигенаторами, медикаментами, СИЗ, средствами на оплату труда медперсонала в красной зоне", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице региона "ВКонтакте".

По данным главы республики, за сутки в Коми выявлено 205 заболевших коронавирусной инфекцией, больше всего в Сыктывкаре и Ухте - 63 и 51 соответственно. Однако инфекция активно распространяется и по сельским территориям Коми. "В основном сейчас циркулируют британский и индийский штаммы, если в прошлом году из десяти заболевших в госпитализации нуждались два-три человека, то сейчас семь-восемь", - объяснил глава Коми.

На 29 июня в Коми выявлено 46 438 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 205 человек. Выздоровели 44 253 человека, умерли 1 007 человек.