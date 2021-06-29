Ущерб транспортной сфере Ялты из-за подтоплений оценили в 3,7 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Ущерб транспортной сфере Ялты в результате подтоплений из-за сильных ливней оценили на сумму около 3,7 млрд рублей, сообщил во вторник на комиссии по ЧС председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

"Обследовано 111 многоквартирных домов, ущерб составил 418 млн рублей. Ущерб объектам транспорта составил в целом по Крыму 5,174 млрд рублей. Что касается города Ялты, сумма ущерба в сфере транспорта составила 3,667 млрд рублей", - сказал Гоцанюк.

Он уточнил, что объектам культуры Ялты нанесен ущерб, сумма которого оценивается в 86 млн рублей. "Сфере здравоохранения - шести объектам по городу Ялта на общую сумму - 42 млн рублей. Это станция скорой помощи, родильный дом, стоматологическая поликлиника, а также медицинский колледж и санаторий. В сфере образования ущерб составил 1,245 млрд рублей в целом по Республике Крым по 65 учреждениям", - добавил Гоцанюк.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.