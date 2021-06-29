Во Франции одобрили закон, разрешающий ЭКО однополым женским парам и одиноким женщинам

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Национальное собрание Франции поддержало во вторник законопроект о биоэтике, ранее одобренный Сенатом и разрешающий, в частности, репродуктивные технологии для женщин. Таким образом, закон, вызвавший широкий отклик общественности страны, принят и вступит в силу в ближайшие недели. Трансляцию обсуждения и голосования по законопроекту, обещанному Эмманюэлем Макроном в его предвыборной программе, провел телеканал парламента LCP.

Законопроект находился на обсуждении в парламенте в течение почти двух лет и вызвал ожесточенные дискуссии в обеих палатах. Теперь новый закон разрешает применение во Франции вспомогательных репродуктивных технологий в отношении однополых женских пар, а также одиноких женщин. Это методы терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма либо в организме суррогатной матери, вынашивающей ребенка для другого человека. Как заявил во вторник министр здравоохранения Оливье Веран, выступая в эфире радиостанции France Info, правительство уже подготовило подзаконные акты, "которые позволят обеспечить то, что первые такие дети будут зачаты до конца нынешнего года".

Закон отменяет существовавшую ранее анонимность в отношении доноров спермы или гамет. Рожденные по технологии искусственного оплодотворения люди получают теперь возможность узнать, кто является их биологическим родителем.

Также теперь разрешено усыновлять детей, рожденных вне Франции на основе методов суррогатного материнства и по заказу французских граждан. Это усыновление должно быть осуществлено в трехлетний срок со дня рождения ребенка. В отношении таких рождений во Франции с использованием суррогатных матерей закон сохраняет ранее существовавший строгий запрет.