В Петербурге открыли еще один мобильный пункт вакцинации на базе ТЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Новый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Санкт-Петербурге в торговом центре "Заневский каскад - 2" в восточной части города. До конца недели появится еще один пункт - на юго-западе, сообщается на странице комитета по здравоохранению в соцсети "ВКонтакте".

"Открылся новый мобильный пункт вакцинации в ТЦ "Заневский каскад - 2", время работы - с 10:00 до 20:00. До конца недели будет открыт мобильный пункт в ТЦ "Французский бульвар", - говорится в сообщении комитета.

В комитете по здравоохранению сообщали, что 25 июня в городе поставили очередной рекорд по суточному объему вакцинации - в минувшую пятницу за сутки выполнили более 19,6 тыс. инъекций. В связи с резким ростом спроса на вакцинацию комитет начал принимать меры по увеличению количества и мощности пунктов.

В Санкт-Петербурге работает 134 пункта вакцинации на базе медорганизаций - городских, федеральных и частных. Также работают выездные прививочные бригады. В городе доступны четыре основных канала записи на вакцинацию: по телефону 122, через порталы "Здоровье петербуржца" и "Госуслуги", а также через кол-центры поликлиник.

В Петербурге выявили 468 149 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов после Москвы. Выздоровели после заражения 443 979 человек, умерли 16 235. За последние сутки в городе выявили 1 374 случая заражения.