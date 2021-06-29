Полиция Албании начнет патрулировать пляжи из-за случаев захвата территорий

ЗАГРЕБ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама поручил национальной полиции приступить к патрулированию всей береговой линии в целях пресечения многочисленных случаев захвата территорий для ведения нелегальной коммерческой деятельности.

По словам Рамы, государственная полиция будет дислоцирована по всей линии побережья страны и будет "изымать лежаки, зонты от солнца и любой вид другого вспомогательного оборудования, которые не соответствуют выданной документации". "Я хочу сегодня предупредить всех тех предпринимателей, которые не имеют регулярной документации, но работали по факту присутствия, что они обязаны покинуть районы, им не принадлежащие по закону. Все, что будет изъято, возвращению не подлежит", - подчеркнул во вторник на пресс-конференции глава албанского кабмина.

В последнее время на пляжах Албании участились случаи незаконного передела сфер влияния, в том числе с применением огнестрельного оружия. Имеются жертвы и пострадавшие.