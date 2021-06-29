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Выезжающих из Ялты с целью оздоровления детей рекомендовано прививать от гепатита А

До понедельника должна быть закончена иммунизация коллективов и воспитанников детских садов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал Минобразования Крыма ввести обязательное требование об иммунизации от гепатита А для детей из Ялты, выезжающих на оздоровление за пределы района, сообщила на комиссии по ЧС руководитель межрайонного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Мы сегодня подготовили письмо министерству образования, чтобы все дети, которые проживают на территории Большой Ялты, выезжая в другие оздоровительные учреждения нашего субъекта, должны быть в обязательном порядке привиты, как это положено, против гепатита А", - сказала Пеньковская.

Она также отметила, что до понедельника должна быть закончена иммунизация коллективов и воспитанников детских садов.

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