Ущерб от сброса вредных веществ очистными сооружениями в Воронеже оценен в 1 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 29 июня. /ТАСС/. Инспекторы управления Росприроднадзора по Воронежской области предъявили к руководству компании "Левобережные очистные сооружения" в Воронеже требование заплатить около 1 млрд рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде с 2015 года. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

"Делюсь небольшой сводкой о работе Службы в Воронежской области <...> Продолжаем проверять ООО "Левобережные очистные сооружения", на которые постоянно жалуются воронежцы. С 2015 года предприятию выставлен ущерб на сумму более 256 млн рублей, еще 725 млн рублей за сброс вредных веществ в Воронежское водохранилище рассчитано в этом году. Также в арбитраже находится иск на сумму 7,87 млн рублей по задолженности за НВОС (негативное воздействие на окружающую среду - прим. ТАСС). Не говоря уже о сотнях тысяч рублей административных штрафов", - сообщила Радионова.

Она добавила, что еще в регионе при проверке компании "Придонхимстрой Известь" выявлено 41 нарушение природоохранного законодательства. "По результатам проверки ООО "Донской Карьер" установлено, что компания добывает песчано-гравийный материал без лицензии. Ее действие было приостановлено в 2018 году за грубые нарушения правил недропользования. Проверка продолжается, но несколько нарушений закона уже выявлено", - написала она.

С ноября 2018 года жители Воронежа жалуются на плохой запах на улицах города, причиной которого стали нарушения технологического режима на "Левобережных очистных сооружениях". В конце 2019 года по факту загрязнения атмосферного воздуха Воронежа было возбуждено уголовное дело, лабораторные исследования выявили в воздухе существенное превышение ПДК аммиака, сероводорода, формальдегида, метана и других химических веществ. Власти Воронежской области рассчитывали, что в начале 2020 года компания построит цех механического обезвоживания осадка, в разы уменьшив площадь своих иловых карт и таким образом устранив проблему плохого запаха в городе. В 2021 году губернатор региона Александр Гусев предложил мэрии выкупить эти очистные сооружения и передать их в концессию по конкурсу.

Воронеж разделен водохранилищем на правобережную и левобережные части, в каждой имеются свои очистные сооружения. Правобережные принадлежат "Росводоканалу-Воронеж" и принимают стоки с Центрального, Коминтерновского, Советского и части Ленинского районов, в конце 2018 года компания за 426 млн рублей построила цех механического обезвоживания осадка. Левобережные очистные сооружения принадлежат одноименной компании и принимают стоки Железнодорожного, Левобережного, части Ленинского районов Воронежа. Она обещала за 300 млн рублей построить цех обезвоживания осадка, но не сделала этого до сих пор.