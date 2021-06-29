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Пандемия COVID-19

В Петербурге преобладает индийский штамм коронавируса

Система здравоохранения работает с повышенной нагрузкой из-за большого числа госпитализированных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса "Дельта" преобладает среди заразившихся в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

"По данным Роспотребнадзора изменился штамм, у нас сейчас не уханьский преобладает, а так называемый дельта-коронавирус, или индийский штамм", - сказал Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что ситуация c коронавирусом в городе "остается достаточно напряженной", а система работает с повышенной нагрузкой из-за большого числа госпитализированных.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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