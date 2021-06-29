В Кремле заявили, что Путин на прямой линии даст развернутый ответ на тему вакцинации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинация в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии даст развернутый ответ на эту тему. Такое мнение пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказал в интервью каналу "Россия-24" .

"Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - сказал Песков.

Представитель Кремля провел аналогию с медицинскими книжками работников общепита. "Вот вы устраиваетесь работать поваром в детскую столовую. Вам нужна санитарная книжка. Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром", - сказал он, подчеркнув, что с прививкой складывается точно такая же ситуация. "Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться, и власти городские или власти региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии, для конкретной зоны занятости", - констатировал Песков.

Он призвал не отождествлять такое положение дел с обязательной прививкой. "Вот в такое время мы живем. Это чрезвычайное время", - заключил он.