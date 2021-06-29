{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Кремле заявили, что Путин на прямой линии даст развернутый ответ на тему вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также провел аналогию вакцинации с медицинскими книжками работников общепита
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинация в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии даст развернутый ответ на эту тему. Такое мнение пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков высказал в интервью каналу "Россия-24".

На эту тему
Российские вакцины от коронавируса. Характеристики и особенности исследований
Российские вакцины от коронавируса.

"Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - сказал Песков.

Представитель Кремля провел аналогию с медицинскими книжками работников общепита. "Вот вы устраиваетесь работать поваром в детскую столовую. Вам нужна санитарная книжка. Она обязательная? Обязательная. Но вы можете не идти работать поваром", - сказал он, подчеркнув, что с прививкой складывается точно такая же ситуация. "Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться, и власти городские или власти региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии, для конкретной зоны занятости", - констатировал Песков.

Он призвал не отождествлять такое положение дел с обязательной прививкой. "Вот в такое время мы живем. Это чрезвычайное время", - заключил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Песков: Путин де-факто не работает на удаленке, он в гуще событий
Представитель Кремля отметил, что многочисленные видеоконференции президента и правительства нельзя назвать удаленным форматом работы
Читать полностью