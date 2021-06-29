Песков: эффективной в пандемию оказалась адресная помощь, а не веерная раздача денег

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Веерная раздача денег в период пандемии не оправдала себя ни в одной стране, в то время как адресная помощь в РФ показала свою эффективность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала", - констатировал представитель Кремля. Он пояснил, что такие решения "имеют последствия в виде инфляции".

"Просто раздача денег - это чистый популизм. А оказание адресной помощи тем в бизнесе, тем малоимущим слоям, кто больше всего нуждается, это доказало свою эффективность в нашем случае", - подчеркнул Песков.

Ему задали вопрос о том, почему сейчас власти не вводят новые меры поддержки граждан и экономики на фоне пандемии, как это было сделано в прошлом году. "Благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам и антиковидной политике удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой", - пояснил в ответ пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что в 2020 году в России вводился локдаун. "Мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее, - обрисовал ситуацию Песков. - Это требовало точечных мер помощи".

Сейчас же, продолжил представитель Кремля, экономика работает. И хотя сохраняются трудности и "афтершоки", как после землетрясения, текущая ситуация отличается от той, что была год назад. "Все живет, все работает. [Предприятия] испытывают проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи", - констатировал он.

Афтершоки от пандемии

По словам представитея Кремля, состояние российской экономики на фоне пандемии значительно отличается от того, каким оно было год назад: афтершоки остаются, но компаниям уже не требуется масштабная помощь.

"Продолжаются такие, как после землетрясения, афтершоки. Это тоже в экономике [сохраняется]", - признал он.

При этом он обратил внимание на то, что текущая ситуация кардинально отличается от той, что была год назад. "Все живет, все работает. [Предприятия] испытывают проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи", - констатировал Песков.