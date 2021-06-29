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Песков принял решение вакцинироваться, чтобы "испытывать всю полноту свободы"

Отвечая на вопрос, предполагает ли он, что может быть не допущен в ресторан, пресс-секретарь президента сказал: "Предполагаю, да, конечно"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета решил вакцинироваться, чтобы не сталкиваться с ограничениями в Москве и "испытывать всю полноту свободы".

"В моем случае я посчитал для себя, что мне будет просто в Москве некомфортно жить, то есть я буду сталкиваться с какими-то для себя личными ограничениями. Я не хочу сталкиваться, поэтому я вакцинируюсь и буду испытывать всю полноту свободы", - сказал он в интервью каналу "Россия-24".

Отвечая на вопрос, предполагает ли он, что может быть не допущен в ресторан, Песков сказал: "Предполагаю, да, конечно".

Представитель Кремля также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не обращать внимания на уровень антител и все равно вакцинироваться.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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