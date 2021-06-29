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Песков заявил, что кремлевских чиновников не наказывают за отказ вакцинироваться

Пресс-секретарь президента отметил, что в России нет обязательной вакцинации, но многие проявляют сознательность и вакцинируются

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что чиновников администрации главы государства, которые не принимают решение вакцинироваться по тем или иным причинам, не наказывают за это. Об этом он сообщил в интервью каналу "Россия-24".

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, применяется ли какая-то мера воздействия к тем, кто решил не вакцинироваться. "У нас обязательной вакцинации нет, но многие проявляют сознательность и вакцинируются, но многие, к сожалению, переболели", - добавил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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