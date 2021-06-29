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Пандемия COVID-19
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Рестораны Москвы, отказавшиеся от QR-кодов, смогут работать только навынос или доставку

При этом зал для посетителей должен быть закрыт
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заведения общепита в Москве, которые отказались работать в режиме COVID-free, смогут продавать клиентам без QR-кодов напитки и еду навынос, закрыв зал для посетителей либо оградив столы и стулья. Об этом сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"Если заведение приняло решение работать без QR-кодов, то ему доступны две функции - работа на доставку и навынос. Оба формата не подразумевают наличия у клиентов QR-кодов, но барам и ресторанам надо исключить возможность посадки за стол в их помещениях: закрыть залы, оградить либо убрать столы и стулья. В таком случае допускается продажа товаров и обслуживание навынос через кассы, киоски самообслуживания", - сказал Немерюк.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

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