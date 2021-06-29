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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Песков заявил, что Путин и Байден на саммите в Женеве пили воду каждый из своих стаканов

Представитель Кремля ответил на вопрос, действительно ли делегация США привозила на переговоры 16 июня свою воду и свои стаканчики

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, возила ли американская делегация на саммит в Женеву свою воду, но отметил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пили каждый из своего привычного стакана.

"Я честно говоря не обратил на это внимание", - ответил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос, действительно ли делегация США привозила на переговоры 16 июня свою воду и свои стаканчики.

"Я видел, что, действительно, президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего фарфорового стаканчика, из белой известной кружки", - продолжил Песков. Он допустил, что, возможно, и у всей американской делегации была привезенная с собой из США вода.

"Может, им своя больше нравится", - заметил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, ДжоВстреча Путина и Байдена в Женеве
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