Песков заявил, что Путин и Байден на саммите в Женеве пили воду каждый из своих стаканов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, возила ли американская делегация на саммит в Женеву свою воду, но отметил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден пили каждый из своего привычного стакана.

"Я честно говоря не обратил на это внимание", - ответил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос, действительно ли делегация США привозила на переговоры 16 июня свою воду и свои стаканчики.

"Я видел, что, действительно, президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего фарфорового стаканчика, из белой известной кружки", - продолжил Песков. Он допустил, что, возможно, и у всей американской делегации была привезенная с собой из США вода.

"Может, им своя больше нравится", - заметил Песков.