Темп вакцинации от COVID-19 в Мурманской области вырос вдвое

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Темпы прививочной кампании в Мурманской области выросли в два раза за 14 дней, во вторник сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании оперштаба.

"Удельный темп вакцинации за последние две недели вырос вдвое - с 156 до 342 [человек в день] на 100 тысяч населения", - сообщил Чибис.

По информации оперштаба, в июне медработники прививочных пунктов вакцинировали более 1,5 тыс. пациентов в день. Это максимум с начала массовой прививочной кампании в регионе. Число желающих привиться выросло с 1 200 до 5 500 в неделю. Всего число вакцинированных в области превысило 114 тысяч, что составляет 33% от запланированного количества (всего 60% жителей). Прививочную кампанию обеспечивают 28 прививочных бригад в 20 муниципалитетах. Отмечается рост активности по трем выездным пунктам вакцинации, которые работают в крупных торговых центрах Мурманска.

Губернатор анонсировал обязательную вакцинацию сотрудников социально-культурных объектов, образовательных организаций, сферы транспорта, торговли и общепита, госслужащих. Губернатор призвал работодателей стимулировать вакцинацию и предоставлять своим сотрудникам дни отдыха с сохранением зарплаты в день вакцинации и один день после.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области почти достигло 54 тысячи, всего зафиксировано 1 309 умерших. Сегодня в области выявили 160 заболевших.