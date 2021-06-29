Петербург стал рекордсменом среди городов по количеству осадков 28 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Больше всего осадков 28 июня выпало в Санкт-Петербурге - 97 мм или 130% месячной нормы. В Подмосковье и Москве выпало порядка 50-90% зависимо от района, в Псковской, Ярославской, Смоленской областях - порядка 50% месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Насколько мощные осадки были вчера. В Питере количество осадков впечатляет особенно - выпало 97 мм осадков. Конечно, много песен, стихов о дождливости этого города, но такого повторения сложно ожидать - это 130% от месячной нормы. В Новгородской области выпало 88 мм осадков, в Псковской области - 46 мм осадков, в Московской области - 68 мм осадков", - сказал он.

По словам Вильфанда, в самой Москве, по данным разных метеостанций, выпало от 48 до 61 мм осадков.

Очень много осадков выпало также в Ярославской области - 46 мм, в Смоленской области - 43 мм. В Адыгее за 1,5 часа выпало 70 мм осадков, отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, месячная норма для Москвы в июне составляет 80 мм осадков, для Пскова - 92 мм осадков, для Ярославля - 74 мм осадков, для Смоленска - 87 мм осадков, для Санкт-Петербурга - 71 мм осадков.