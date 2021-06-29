Власти Костромской области планируют увеличить темпы вакцинации в регионе в три раза

КОСТРОМА, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу на следующей неделе увеличить количество вакцинируемых за сутки жителей региона в три раза - до 3,5 тыс. человек, а также увеличить число пунктов вакцинации вне медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным областного департамента здравоохранения, в Костромской области за сутки вакцинацию первым компонентом проходят от 1 до 2 тыс. человек. Вакцинацию уже прошли 90 389 человек, привито около 32% населения, подлежащего вакцинированию.

"Желающие вакцинироваться есть. Задача на следующей неделе - выйти на рост количества вакцинируемых в три раза. Для этого должны быть созданы все условия до конца недели. Особое внимание обращаю на то, что люди более охотно идут вакцинироваться вне медицинских учреждений, поэтому примите все меры к тому, чтобы количество пунктов вакцинации вне медицинских учреждений, выездных вакцинаций было в значительной степени увеличено", - цитирует пресс-служба Ситникова.

Губернатор также поручил департаменту здравоохранения строго контролировать распределение вакцины по муниципальным образованиям. В регионе развернуто 37 прививочных пунктов, работают 36 мобильных бригад, организуются дни выездной иммунизации. В вечернее время можно привиться в семи больницах региона - там вакцину можно получить с 16 до 19 часов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Костромской области зафиксировано 23 099 случаев коронавируса, выздоровели 19 726 человек, умерли 510 пациентов. За прошедшие сутки в регионе выявлено 102 случая заражения коронавирусом.