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Турция информировала правоохранителей России о передвижениях экс-главы ФБК

Нагатинский суд Москвы ранее заочно арестовал Ивана Жданова по делу о неисполнении решения суда

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Турции информировали правоохранительные органы России о передвижениях экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова. Это следует из материалов дела, представленных защитой Жданова.

В материалах дела сообщается о том, что Жданов в январе 2021 года покинул Стамбул.

Нагатинский суд Москвы ранее заочно арестовал Жданова по делу о неисполнении решения суда. Жданов объявлен в розыск, информация об этом была размещена в базе данных МВД.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией и запрете ее деятельности.

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