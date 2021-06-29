Гидрометцентр сообщил, что возвращение аномальной жары в Москву пока не ожидается

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Июльская погода в столице будет неоднородной: будут периоды теплые и прохладные. Возвращения аномальной жары, как на прошлой неделе, в ближайшее время пока не предвидится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вернется ли такая жара? Дело в том, что погода в июле в Москве ожидается неоднородная: будет и тепло, и прохладно, и небольшие дожди", - сказал он.

По словам Вильфанда, в первую пятидневку июля возвращения такой изнуряющей жары, которая была на прошлой неделе в Москве, пока что не ожидается. Гидрометцентр предупредит о сильной жаре за два-три дня, если возникнет такая необходимость.

По данным Гидрометцентра, в Москве в среду днем прогнозируется 19-21 градус тепла, в четверг и пятницу - 22-24 градуса тепла, в субботу - 21-26 градусов тепла, в воскресенье - 23-28 градусов тепла, в понедельник - 24-29 градусов тепла.