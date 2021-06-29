Первые магистранты и аспиранты университета "Сириус" начнут учиться в сентябре 2021 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 29 июня. /ТАСС/. Программы магистратуры и аспирантуры стартуют в Научно-технологическом университете "Сириус" в сентябре этого года, к обучению приступят 120 магистрантов и 32 аспиранта, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе университете.

"Уже этой осенью в университете начнут учиться 120 магистрантов и 32 аспиранта - с 1 июня стартовал набор на четыре магистерские программы по генетике и генетическим технологиям, биоинформатике и математической биологии, математической робототехнике и искусственному интеллекту, финансовой математике и финансовым технологиям, а также три программы аспирантуры по генетике и наукам о жизни, психологии, математике", - сказал собеседник агентства.

Обучать студентов будут ученые, которые занимаются исследованиями и разработками в передовых областях науки. Образовательные программы составлены научными коллективами совместно с индустриальными партнерами с учетом их запросов.

"До конца года в Научном центре генетики и наук о жизни будет достроен самый масштабный в России лабораторный комплекс, оснащенный современным оборудованием, позволяющим проводить исследования мирового уровня. Наравне с учеными НТУ здесь будут работать студенты и аспиранты, сотрудники ведущих научных и партнеров университета со всей страны", - уточнили в пресс-службе.

По словам ректора университета Романа Попова, для подготовки специалистов и коммерциализации разработок необходима тесная связь между наукой, образованием и индустрией.

До конца 2021 года университет проведет порядка 100 образовательных модулей, конференций и школ для студентов российских вузов. Они будут рассчитаны на 3 800 человек, что в два раза больше, чем годом ранее.

Об университете

Университет - часть экосистемы федеральной территории "Сириус", где объединены программы общего, профессионального высшего и дополнительного образования, ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческая инфраструктура. В нем нет традиционных факультетов и кафедр. Среди образовательных программ есть изучение генома и метагенома долгожителей, поиск факторов старения и долголетия, исследование прошлого через ДНК древнего населения, решение проблем финансовой кибербезопасности, разработка препаратов для лечения редких заболеваний.

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех". Он является ключевым звеном инновационной цепочки полного цикла, созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры. Экосистема "Сириуса" включает образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. По плану развития, в десятилетней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около восьми тысяч человек: шесть тысяч студентов, до тысячи научно-педагогических работников и столько же обучающихся на программах дополнительного образования.