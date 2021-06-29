В Дагестане 100-летний житель вылечился от коронавируса

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Медики в Дагестане выписали из ковидного госпиталя 100-летнего жителя республики. Его состояние удовлетворительное, сообщили во вторник в пресс-службе городской клинической больницы № 1 в Махачкале.

"Из городской клинической больницы № 1 в Махачкале выписали 100-летнего пациента, сумевшего побороть коронавирусную инфекцию. Казамат Казаматов поступил в больницу десять дней назад с COVID-19. Состояние пациента было тяжелое. С четверга он стал дышать самостоятельно, отмечалась положительная динамика. Сегодня врачами было принято решение отправить аксакала домой", - сказали в пресс-службе медучреждения.

В больнице уточнили, что Казамат Казаматов - уроженец села Нижнее Казанище Буйнакского района республики.

"Свой 100-летний юбилей Казамат Казаматов справил 15 июня, находясь в больнице", - добавили в пресс-службе больницы.