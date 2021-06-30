Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Бразилии временно приостанавливает реализацию контракта на закупку индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом сообщил во вторник Минздрав южноамериканской республики.

"По рекомендации Главного контрольного управления (CGU, имеет статус министерства при администрации президента - прим. ТАСС) Минздрав принял решение временно приостановить контракт по Covaxin", - сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. Как уточняется, предварительный аудит CGU не выявил нарушений при заключении контракта, однако в ведомстве приняли решение более детально провести его анализ "в целях обеспечения контроля и соответствия".

"Необходимо подчеркнуть, что федеральное правительство [до сих пор] не заплатило ни одного сентаво за Covaxin. Данная мера не повлияет на темпы прививочной кампании против COVID-19", - утверждают в Минздраве.

Ранее во вторник телеканал CNN Brazil сообщил о намерении правительства приостановить закупку индийского препарата на фоне обвинений в коррупции при заключении контракта. На прошлой неделе в распоряжение газеты Estado de S. Paulo попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого компанией Bharat Biotech, составляла 1$,34 доллара за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 долларов за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта. Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся официальным представителем правительства в парламенте страны.

По информации газеты Folha de S.Paulo, в Минздраве также не исключают возможности отказа от контракта.