Гватемала обратилась за возвратом выплаченных за "Спутник V" средств

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Власти Гватемалы решили обратиться за возвратом средств, выплаченных за российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", в связи с недостаточными объемами поставок препарата в страну. Об этом сообщила во вторник на встрече с депутатами парламента глава Минздрава Мария Амелия Флорес.

"Мы просим <...> вернуть деньги, - сказала министр. - Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки". Видеозапись этого заявления обнародовала на своем сайте газета Prensa Libre.

По словам Флорес, Минздрав направил соответствующее письмо в Российский фонд прямых инвестиций, отведя на ответ пять дней с момента его получения. По истечении этого срока гватемальское ведомство может предпринять действия юридического характера, указала министр. Глава МИД Гватемалы Педро Броло, на прошлой неделе побывавший в России, ранее во вторник заявил, что крупная партия "Спутника V" должна быть направлена в республику в конце текущей недели.

По данным газеты Prensa Libre, Гватемала внесла оплату в размере 50% - около $80 млн - за 16 млн доз вакцины "Спутник V", однако к настоящему времени получила только 150 тыс. доз. Российский препарат власти центральноамериканской республики зарегистрировали в феврале.

К настоящему времени в Гватемале было лабораторно подтверждено более 292 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 147 инфицированных пациентов, 264,4 тыс. выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 925 тыс. вакцин от коронавируса. Первую дозу получили 767,3 тыс. человек, обе - почти 158 тыс.