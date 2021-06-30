Синоптики сообщили, что в нескольких регионах России ожидается аномальная жара

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Аномально теплая погода с отклонениями от нормы на 7-10 градусов прогнозируется в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов. Поволжье и Урал ожидает волна тепла, а центр России - комфортная погода с температурой 20-31 градус, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, - это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7-8 градусов в ближайшие дни - тепло до 28-32 градусов. В Южном федеральном округе температура выше нормы на 7 градусов почти везде. В Краснодарском крае прогнозируется до 30-35 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, аномально теплой погода будет также в регионах Дальнего Востока. В Якутии и Хабаровском крае ожидается 34-37 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

"Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области - там на 7-10 градусов выше нормы. Температура ожидается 30-36 градусов тепла. В Приволжском федеральном округе температура также на 7-10 градусов выше нормы. В Чувашии, например, прогнозируется 31-37 градусов тепла", - сказал метеоролог.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

Погода в ЦФО

Жителей Центрального федерального округа ожидает также теплая погода в ближайшие дни, однако разброс температуры будет заметный в зависимости от района.

"Заметная разница будет между севером и югом. Прогнозируется от 20 до 26 градусов в Москве и более северных регионах, в Костроме, Ивановской области. В регионах Черноземья, Белгородская, Курская, Воронежская области - там 26-31 градус тепла", - сообщил Вильфанд.

В Рязанской, Калужской, Тульской областях прогнозируется 26-29 градусов тепла в ближайшие дни, отметил метеоролог.