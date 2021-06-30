Власти Доминиканы продлили до конца августа режим ЧП из-за коронавируса

ГАВАНА, 30 июня. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом во вторник сообщает местная газета "Ой".

Решение вступает в силу 14 июля (дата окончания действия мер с момента прошлого продления). Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов.

По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 324 тыс. инфицированных коронавирусом, умер 3 801 человек. В марте прошлого года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей с 1 июля.

В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.