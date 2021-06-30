На Кубе более 1 млн человек прошли полный цикл вакцинации от коронавируса

ГАВАНА, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 1 млн из более чем 11 млн граждан Кубы прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами местного производства. Об этом во вторник сообщается на сайте Минздрава Кубы.

По данным ведомства, в общей сложности 1,006 млн человек сделали по три прививки вакциной Abdala или по две инъекции Soberana 02. По одной дозе вакцин получили в общей сложности 2,696 млн кубинцев. Руководство республики неоднократно заявляло о планах провести вакцинацию всего населения от коронавируса в текущем году.

Власти Кубы в понедельник объявили о результатах клинических испытаний вакцины Abdala, ее эффективность превышает 92%. Тремя днями ранее стало известно об эффективности препарата Soberana 02 - 62%.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили около 188 тыс. случаев инфицирования, 1 270 человек умерли, выздоровели более 170 тыс. пациентов.