{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мексика получила субстанцию для расфасовки "Спутника V"

Пробные партии вакцины должны будут пройти проверку и получить одобрение со стороны Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Первая партия субстанции для расфасовки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во вторник доставлена в Мексику. Об этом говорится в обнародованном заявлении государственной фармацевтической компании Birmex.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С прибытием сегодня активной субстанции начинается расфасовка пробных партий, которые должны будут пройти проверку и получить одобрение со стороны Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, чтобы <...> начать масштабную расфасовку в Birmex в конце июля", - указывается в тексте.

По словам главы Birmex Педро Сентено, после этого будет необходимо получить разрешение на экстренное использование в Мексике вакцины "Спутник лайт", а затем начать переговоры о передаче технологии для ее производства. В конце апреля Сентено заявлял, что Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз "Спутника V". Разрешение на экстренное использование этого препарата мексиканский регулятор выдал в начале февраля. Ранее в латиноамериканской стране началась расфасовка вакцин AstraZeneca и CanSino.

К настоящему времени в Мексике было официально подтверждено немногим более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 232 608 инфицированных пациентов, почти 2 млн выздоровели. С конца 2020 года в ходе прививочной кампании было использовано свыше 44,38 млн доз препаратов от коронавируса различных производителей. Полный курс вакцинации прошли свыше 19 млн человек, еще более 11 млн получили первую дозу.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
Союз пациентов просит утвердить перечень противопоказаний к прививке от коронавируса
В союзе также считают, что оперативное тестирование на коронавирусную инфекцию пациентов при поступлении на плановое лечение является действенной мерой по снижению рисков распространения COVID-19
Читать полностью