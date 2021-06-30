Мексика получила субстанцию для расфасовки "Спутника V"

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Первая партия субстанции для расфасовки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во вторник доставлена в Мексику. Об этом говорится в обнародованном заявлении государственной фармацевтической компании Birmex.

"С прибытием сегодня активной субстанции начинается расфасовка пробных партий, которые должны будут пройти проверку и получить одобрение со стороны Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, чтобы <...> начать масштабную расфасовку в Birmex в конце июля", - указывается в тексте.

По словам главы Birmex Педро Сентено, после этого будет необходимо получить разрешение на экстренное использование в Мексике вакцины "Спутник лайт", а затем начать переговоры о передаче технологии для ее производства. В конце апреля Сентено заявлял, что Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз "Спутника V". Разрешение на экстренное использование этого препарата мексиканский регулятор выдал в начале февраля. Ранее в латиноамериканской стране началась расфасовка вакцин AstraZeneca и CanSino.

К настоящему времени в Мексике было официально подтверждено немногим более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 232 608 инфицированных пациентов, почти 2 млн выздоровели. С конца 2020 года в ходе прививочной кампании было использовано свыше 44,38 млн доз препаратов от коронавируса различных производителей. Полный курс вакцинации прошли свыше 19 млн человек, еще более 11 млн получили первую дозу.