Уровень Амура в районе Благовещенска стал ниже отметки наводнения 2013 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июня. /ТАСС/. Уровень реки Амур в районе Благовещенска за сутки стал ниже на 35 см, опустившись до отметки 810 см, сообщается в среду на сайте правительства Амурской области.

"Благовещенск - 810 (-35) см; Опасное явление - 800", - говорится в сообщении.

26 июня Амур у Благовещенска превысил отметку 2013 года, когда на реке произошло катастрофическое наводнение. Тогда вода поднялась до 822 см, 26 июня 2021 года - до 839 см. Исторический максимум был зафиксирован в 1958 году, когда Амур достиг отметки в 895 см.

По прогнозу Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду и в четверг Амур отступит еще на 25-150 см.

Уровень воды в Амуре стал значительно ниже у берегов села Черняево - за сутки убыло 107 см, вода отступает от Сергеевки - минус 34 см за сутки, от Гродеково - минус 28 см за сутки, и от Константиновки и Пояркова - по минус 3 см. У берегов Игнашина и Джалинды прирост - по 16 см и 12 см соответственно, отметка "опасное явление" не превышена.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера: в 23 населенных пунктах области подтоплены 750 жилых дома и 1 738 приусадебных участков. Частично подтоплены 19 участков автомобильных дорог и пять автомобильных мостов. Проезд невозможен на девяти участках автомобильных дорог в Шимановском, Благовещенском и Свободненском районах, без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов, организовано 11 лодочных переправ.