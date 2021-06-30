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Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать меры предосторожности после вакцинации

У некоторых людей после прививки от коронавируса может повыситься температура, отмечают в ведомстве
© Евгений Софийчук/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал внимательно отнестись к здоровью после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

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"У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром - повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть - это нормально. Допускается симптоматическая терапия - можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауну в ближайшие три дня после прививки. Также необходимо ограничить прием алкоголя.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом", - подчеркивает ведомство.

В период выработки иммунитета следует носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Утверждается, что вакцинация не создает дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин, а также их будущих детей.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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