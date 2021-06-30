Лидер КНДР заявил о возникновении серьезного инцидента, связанного с коронавирусом

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 29 июня в ходе заседания членов Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о произошедшем в стране серьезном инциденте в области предотвращения распространения нового коронавируса, который может привести к возникновению большого кризиса в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

По данным Kyodo, подробности этого инцидента не приводятся. Между тем лидер КНДР подчеркнул, что он произошел из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных чиновников, которые в результате были отправлены в отставку. На заседании ТПК было также принято решение о проведении тщательной проверки и разработке мер в связи с произошедшим.

Власти КНДР утверждают, что в стране с самого начала пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом благодаря своевременному закрытию границ и введению жестких санитарных мер.