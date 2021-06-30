СМИ: в Перу прибыла партия из 1,2 млн вакцин от коронавируса компании Pfizer

ГАВАНА, 30 июня. /ТАСС/. Самолет с партией из 1,2 млн доз вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer для Перу приземлился в аэропорту Лимы, столицы страны, во вторник вечером. Об этом сообщает агентство Andina .

Отмечается, что всего в республику из США будет поставлено 2 млн доз препарата.

По данным Минздрава, в стране зафиксировано свыше 2 млн подтвержденных случаев COVID-19 и около 190 тыс. смертей от его последствий. На 100 тыс. жителей приходится свыше 580 умерших в результате инфицирования, что является худшим показателем в мире, отмечают специалисты Университета Джонса Хопкинса.