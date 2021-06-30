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Число бюджетных мест в Тюменском медицинском университете увеличат почти на 20%

Всего их количество составит 562

ТЮМЕНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в Тюменском государственном медицинском университете, единственном медицинском вузе в регионе, в этом году увеличат на 90 - до 562, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В этом году количество бюджетных мест увеличено на 90. Всего бюджетных мест на 2021/22 учебный год - 562, из них больше всего выделено на лечебное дело - 378, и на педиатрию - 125", - уточнили там.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году на первый курс по программам специалитета и бакалавриата было принято 825 человек. "В этом году на первый курс планируем принять 886 человек", - отметили там.

Тюменский государственный медицинский университет готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации и ряда федеральных ведомств. Университет является крупным центром лечебно-профилактической и научной деятельности. Участник Западно-Сибирского НОЦ.

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