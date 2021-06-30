Боливия получит более 1 млн доз вакцины от коронавируса Janssen

ГАВАНА, 30 июня. /ТАСС/. Боливия в ближайшее время получит более 1 млн доз вакцины Janssen американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом во вторник сообщил президент республики Луис Арсе.

"Мы объявляем боливийцам, что в следующие недели будет доставлено более миллиона вакцин Janssen от Johnson & Johnson через международный механизм COVAX ["Ковакс"]. Дипломатические усилия нашего правительства дают результаты в борьбе с пандемией", - написал глава государства в Twitter.

По данным Минздрава, Боливию захлестнула третья волна коронавируса, отмечается значительный рост темпов инфицирования, из-за чего в ряде городов вводятся ограничительные меры. С начала эпидемии в республике с населением 11 млн человек зарегистрировано более 436 тыс. случаев заражения, от последствий COVID-19 умерли более 16 тыс. человек.

В декабре прошлого года Арсе объявил, что власти подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В январе страна получила первую партию.