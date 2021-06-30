Онищенко заявил, что пока нет необходимости вакцинировать детей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса детей и подростков пока не является острой необходимостью, а если это потребуется, нужна специальная детская вакцина. Об этом заявил ТАСС бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Сейчас этот вопрос обсуждается. Я считаю, что пока острой необходимости в этом нет - это мое мнение. В структуре заболевших я не вижу преобладания детского населения", - сказал он.

"И для детей нужна немножко другая вакцина", - добавил Онищенко, напомнив, что для прививок, например, от гриппа "у нас есть взрослые вакцины и детские вакцины".

Тем не менее, это открытый вопрос без однозначного ответа, который требует тщательного экспертного обсуждения, подчеркнул он. "Все идет к тому, что сейчас все больше и больше заболевает детей. Как правило, уже склоняется большинство [экспертного] сообщества к тому, что нужно это делать (прививать в том числе детей - прим. ТАСС), но для этого нужна детская вакцина", - отметил он.

Педиатры в Нидерландах призвали вакцинировать от коронавируса подростков 12-17 лет, говорится в заявлении, распространенном Нидерландской ассоциацией педиатров. Вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15-20 сентября, сообщил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.