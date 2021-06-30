ВОЗ заявила, что более 2,6 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

ЖЕНЕВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 57 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 2%, тогда как смертность уменьшилась на 10% и достигла самого низкого показателя с ноября прошлого года, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Заболеваемость остается очень высокой. На прошлой неделе ежедневно заболевали в среднем более 370 тыс. человек", - указала ВОЗ в своем еженедельном эпидемическом бюллетене. "Число смертей продолжило снижаться. Всего их было зарегистрировано более 57 тыс. в течение недели, что на 10% меньше, чем неделей раньше, и это самый низкий показатель смертности с ноября 2020 года".

За неделю в мире было зарегистрировано 2 600 313 новых заразившихся и 57 603 летальных исхода. По состоянию на 27 июня всего насчитывался 180 492 131 случай инфицирования и 3 916 771 случай смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%) и Юго-Восточной Азии (на 5%), вместе с тем рост зарегистрирован в Африке (на 34%), Восточном Средиземноморье (на 13%) и Европе (на 10%). Смертность выросла в Африке (на 42%), но сократилась в Юго-Восточной Азии (на 33%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 13%), а также в Северной и Южной Америке (на 2%) и Европе (на 1%).

В Европе за семь дней заразились более 372 тыс. человек и умерли более 6 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 30 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 573 тыс. заразившихся, умерли более 13 тыс. человек.

Штамм "Дельта" обнаружен в 96 странах

Согласно данным ВОЗ, продолжается распространение штаммов коронавируса, отнесенных к "вариантам, вызывающим обеспокоенность". В частности, штамм "Альфа", обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал по состоянию на 29 июня в 172 странах (на две страны больше, чем неделей раньше). Вариант "Бета", который первоначально был выявлен в ЮАР, сейчас циркулирует в 120 государствах, тогда как неделю назад их было 119. Штамм "Гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 71 до 72 государств. В свою очередь вариант "Дельта", который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, проник за неделю в 11 новых стран, и их число достигло 96.

Как подчеркивается в бюллетене ВОЗ, не исключено, что число государств, где присутствует "Дельта", на самом деле больше, поскольку возможности для определения вариантов ограничены. Ряд стран объясняют рост случаев инфицирования и госпитализации наличием штамма "Дельта", говорится в бюллетене ВОЗ. Этот вариант коронавируса с учетом его более высокой заразности, "как ожидается, быстро превзойдет другие варианты и в ближайшие месяцы станет доминирующей разновидностью" SARS-CoV-2, прогнозируют эксперты.