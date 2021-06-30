МККК изучает возможность поставок "Спутника V" в проблемные регионы

Маурер отметил, что Федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца функционирует в мирное время в период катастроф, а МККК ведет активную деятельность, направленную на предоставление помощи и защиты жертвам вооруженных конфликтов и других насильственных действий. Так, МККК помогает группам населения, не входящим в национальные планы вакцинации: беженцам, пожилым людям в трудном положении, жителям регионов, пострадавшим от вооруженных конфликтов.

"В мире насчитывается примерно 35 зон конфликта, в которых МККК укрепляет систему здравоохранения, сотрудничая с правительствами в борьбе с пандемией. Конечно же, мы изучаем возможность поставлять в эти регионы вакцины. Мы доставим "Спутник V" или любую другую вакцину, одобренную властями в конкретном контексте, если они будут доступны", - заявил Маурер.

26 июня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) направила обращение в адрес правительства России с просьбой предоставить вакцину от коронавируса "Спутник V". МФОКК и КП отличается от МККК тем, что функционирует в мирное время в период катастроф. На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.