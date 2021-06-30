Фитнес-сообщество РФ предложило тиражировать лучшие мотивирующие к вакцинации проекты

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество направило письмо министру спорта России Олегу Матыцину с предложением тиражировать лучшие мотивационные программы и готовые проекты, стимулирующие население к вакцинации против коронавируса. Письмо подписано президентом сообщества Елены Силиной, его копия есть в распоряжении ТАСС.

"На данный момент Национальное фитнес-сообщество имеет большое количество действующих мотивационных программ и готовых инструментов для внедрения на территории России, направленных на преодоление пандемии. Главы региональных представительств сообщества в Удмуртской Республике, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тверской, Саратовской, Владимирской и Ростовской областях активно предлагают своим сотрудникам в качестве поощрения за вакцинацию различные дополнительные стимулы", - отмечается в письме.

В числе таких стимулов автор письма назвала "два дня выходных, которыми на усмотрение работника он может воспользоваться сразу после прививки для восстановления в домашней обстановке, либo эти дни могут быть добавлены к отпуску". "Вакцинированным клиентам предоставляется специальная стоимость на услуги фитнес-клубов, разыгрываются лотереи, предлагаются различные бонусы, совместно с представителями медицинского сообщества проводятся информационно-разъяснительные встречи, организуются оперативные выезды мобильных прививочных бригад и прочее", - отметила Силина.

Она попросила министра оказать поддержку и дать рекомендации региональным органам в области физкультуры и спорта в регионах РФ "в части наращивания взаимодействия с представительствами Национального фитнес-сообщества по вопросам профилактики коронавируса, вакцинации, а также совместного проведения мероприятий, способствующих вовлечению граждан РФ в занятия физической культурой и спортом".

"Уверена, усиление сотрудничества между государством и фитнес-отраслью в данном направлении откроет для граждан РФ дополнительные стимулы к систематическим занятиям физической культурой и спортом, позволит преуспеть в борьбе с пандемией, приумножив процент вакцинированных граждан", - заключила Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.