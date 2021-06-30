Новосибирский Минздрав рекомендовал перенести плановые профосмотры из-за коронавируса

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рекомендовали главным врачам медучреждений перенести плановые профилактические осмотры и госпитализации, а также прохождение диспансеризации в случае загруженности медорганизации из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила в среду в онлайн-эфире городского портала "НГС.Новосибирск" замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

"В настоящий момент мы рекомендовали подведомственным медорганизациям в зависимости от эпидемиологической ситуации на их территории - даже в районах Новосибирска число обращений по заболеваниям у жителей разное - приостановить проведение плановых медицинских осмотров, диспансеризации и по возможности изменить сроки плановой госпитализации", - сказала Аксенова.

Она отметила, что такие меры необходимы для того, чтобы перенаправить медперсонал, задействованный при плановых осмотрах, на работу в инфекционных бригадах или для оказания неотложной помощи.

Как сообщал в понедельник на совещании облправительства руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе по итогам прошедшей недели выросла на 29%. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки отменили празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В прошлый понедельник губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области была ограничена до 50% от количества мест. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро 30 июня в регионе зарегистрировано более 46,6 тыс. случаев заражения.