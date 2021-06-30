Крупнейший город центральной Австралии закрыли на карантин

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Крупнейший город центральной Австралии Алис-Спрингс закрыт на 72-часовой карантин из-за вспышки коронавируса среди шахтеров золотого рудника Танами. Об этом в среду сообщил глава правительства Северной территории страны Майкл Ганнер в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

"Начиная с 13:00 среды (06:30 мск) Алис-Спрингс будет полностью закрыт на 72 часа. Это также относится и ко всем населенным пунктам в регионе, и к общинам [аборигенов]. Жители закрытых на карантин районов могут приезжать в Алис-Спрингс для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств", - сказал Ганнер, добавив, что въезд и выезд из города будет контролироваться.

По словам главы регионального правительства, жесткий карантин в регионе был объявлен после выявления индийского штамма "Дельта" у одного из сотрудников золотого рудника Танами. Мужчина провел несколько дней на работе, а затем вылетел из Алис-Спрингс в Аделаиду, где врачи и подтвердили его диагноз. По информации департамента здравоохранения Северной территории, порядка 900 человек могли контактировать с заразившимся во время его работы в руднике.

Власти штата Южная Австралия, административным центром которого является Аделаида, в среду сообщили о пяти случаях заражения коронавируса, после 212 дней с нулевым приростом числа заболевших. Считается, что все инфицированные контактировали с одним источником инфекции. В региональном департаменте здравоохранения полагают, что в группу риска входят порядка 100 человек, которые могли заразиться от прибывшего из Алис-Спрингс мужчины.

Вспышки коронавируса в Австралии

Случаи распространения индийского варианта коронавируса (штамм "Дельта" по классификации ВОЗ) были выявлены во всех крупнейших городах материковой части Австралии. Власти штатов Новый Южный Уэльс, Западная Австралия, Квинсленд и Южная Австралия, а также Северной территории ввели карантин в административных центрах и крупнейших городах. По подсчетам телеканала 9News, к настоящему моменту на карантине остаются порядка 13 млн человек, что превышает 50% численности населения Австралии. Административные границы в стране перекрыты, а передвижение между регионами страны сильно ограничено.

Наиболее сложной остается эпидемическая ситуация в Сиднее, где властям пока не удается замедлить распространение болезни. С момента выявления первого инфицированного 15 июня медики зарегистрировали порядка 190 заболевших. В мегаполисе и окрестных региона объявлен двухнедельный локдаун, его жителям разрешено покидать свой дом лишь в случае крайней необходимости, необходимо носить маски и поддерживать социальную дистанцию. На территории штата Новый Южный Уэльс также действуют санитарные нормы, ограничивающие число участников мероприятий и предписывающие использование масок за пределами дома.

С начала эпидемии в стране выявили почти 30,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 349 человек, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 29 июня прививку сделали более 7,5 млн австралийцев (около 30% населения Австралии).