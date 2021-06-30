Вечорко: наличие антител к COVID-19 не влияет на эффективность вакцины

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Переболевшим коронавирусом рекомендуется все равно сделать прививку, так как наличие антител не влияет на эффективность вакцины. Об этом сообщил в среду ТАСС главный врач столичной больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Он напомнил, что в Москве был установлен новый антирекорд по погибшим от коронавируса за сутки. Сейчас в больнице в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии проходят лечение от коронавирусной инфекции больше 350 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Некоторые из них уже переболели коронавирусом, но полагались на свои антитела.

"Хочется в очередной раз отметить, что уже не первый месяц наши коллеги из Всемирной организации здравоохранения говорят о необходимости вакцинации переболевших. При этом тестирование на антитела не требуется, потому что их наличие или отсутствие никак не влияет на эффективность вакцины", - сказал Вечорко.

По его словам, вакцина поможет усилить иммунный ответ, даже если человек переболел недавно. А если с момента болезни прошло уже полгода - то вакцинироваться нужно несмотря на количество антител.

"Сегодня, когда мы ежедневно наблюдаем растущее число случаев заражения, а новый штамм ведет себя очень агрессивно, когда молодые пациенты, не входящие в группу риска, попадают в реанимацию, а лечение вируса стало сложнее, мы, медики, призываем вакцинироваться при первой возможности. Тем более, город сделал для удобства жителей все возможное", - подчеркнул главврач.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Москве работают более 150 мест, где можно бесплатно пройти вакцинацию.