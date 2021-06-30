Россияне задали более 1 млн вопросов для прямой линии с Путиным

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общее число обращений в адрес президента России в рамках подготовки программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" составляет 1 256 048. Такую уточненную статистику, собранную по состоянию на 09:05 мск среды, приводит телеканал " Россия-24 ".

По данным телеканала, 658 183 обращений поступило через кол-центр. Россияне задали 331 070 вопроса при помощи СМС или ММС, 129 336 через сайт программы и 103 972 через мобильное приложение "Москва-Путину", еще 33 487 обращений поступило через социальные сети.

Как отмечается в эфире телеканала, самой популярной темой остается вакцинация и борьба с коронавирусной инфекцией.

Прямая линия состоится в среду, 30 июня. Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос президенту через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.