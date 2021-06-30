"Почта России" запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2022 года

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. "Почта России" проводит досрочную подписную кампанию на периодические издания на первое полугодие 2022 года с 1 июля по 31 августа этого года. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты России".

"В акции участвуют более 1300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении "Почты России". У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут", - отмечается в сообщении.

Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

"Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 330 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть "Почты России" включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране.