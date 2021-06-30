Власти Кубани индивидуально с каждым перевозчиком решат вопрос размещения сотрудников

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в индивидуальном порядке прорабатывают вопрос размещения на территории региона работников авиа-, железнодорожных и автобусных компаний в связи с обязательным требованием предоставлять отрицательные ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от новой коронавирусной инфекции при заселении в гостиницы и отели. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона в среду.

"В настоящий момент этот вопрос прорабатывают с каждым перевозчиком. Авиа-, железнодорожные и автобусные компании в силу особенностей своей деятельности обязаны обеспечить соблюдение сотрудниками достаточно жестких мер в рамках действующих противоэпидемиологических требований. Поэтому профильные ведомства, администрация Краснодарского края по поручению губернатора Кубани окажут необходимое содействие для сохранения стабильной работы транспортных предприятий", - говорится в сообщении.

Во вторник источник, близкий к группе "Аэрофлот", сообщил ТАСС, что российские авиакомпании могут отменить как минимум половину рейсов в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдения новых требований к эпидбезопасности. Источник, близкий к топ-менеджменту "Победы", сообщал, что компания рассматривает возможность сократить полетную программу в регион на 40-50%.

На прошлой неделе в регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 31 июля в гостиницы будут заселять только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, а с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов. Тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления, и наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.