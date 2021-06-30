Нотариусы зафиксировали в первом полугодии рост числа брачных договоров россиян на 40%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 73 тыс. брачных договоров заключили российские семейные пары с начала 2021 года, это на 40% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Такие данные предоставили ТАСС в среду в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

"Количество обращений за брачными договорами в России возрастает ежегодно уже несколько лет подряд. Так, с начала этого года российские пары уже заключили более 73 тыс. брачных договоров, что на 40% больше показателя за аналогичный период 2020 года", - сказали в палате.

Еще несколько лет назад россияне считали брачный договор показателем неискренности чувств и даже предвестником запланированного развода, но сегодня отношение к этому документу более лояльное и даже позитивное, считают в палате. Там напомнили, что документ позволяет изменить установленный Семейным кодексом режим совместной собственности на раздельный в отношении как всего имущества, так и его отдельных видов. Кроме того, в брачном договоре можно установить права супругов на имущество, которое только планируется приобрести в будущем.

"К брачному договору нередко обращаются пары, которые за годы брака обзавелись значительным капиталом, или, к примеру, те, кому с приобретением дорогостоящего имущества (например, квартиры), в разной степени помогали родители. Брачный договор - отличное решение и для предпринимателей, которые не хотят, чтобы долговое бремя, связанное с развитием бизнеса, как-то коснулось членов семьи и семейного имущества", - рассказали в палате.

Также многие пары заключают брачный договор, когда речь заходит об ипотеке. По данным нотариусов, практика показывает, что банки не только охотнее одобряют ипотеку парам, которые заключили брачный договор, но и нередко предлагают более выгодные условия по кредиту.

Как заключается брачный договор

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус детально беседует с супругами (или будущей семейной парой), выясняет их намерения, рекомендует наилучший вариант оформления имущественных отношений. Нотариус является гарантом соблюдения интересов обеих сторон, проверяет, чтобы юридические последствия заключаемого соглашения были понятны и приняты к сведению обоими супругами.