Минобрнауки прорабатывает с РИО идею создания центра истории Великой Отечественной войны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом (РИО) прорабатывает идею создания национального центра по изучению событий Великой Отечественной войны, сообщил в среду глава министерства Валерий Фальков в ходе общего собрания РИО.

"По поручению президента во взаимодействии с РИО мы также обсуждаем сегодня идею создания Национального центра по изучению Великой Отечественной войны", - сказал Фальков.

Идея создать такой центр была обнародована в ходе заседания президентского Совета по межнациональным отношениям в марте одним из участников. Отмечалось, что в России нет единого центра, который бы определял приоритеты и направления в изучении событий Великой Отечественной войны, выступал в роли координатора и помогал избежать дублирования функций. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, посчитал идею интересной и правильной.