В Ульяновской области полностью восстановили электричество после грозы

УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Энергетики 30 июня полностью завершили работу по восстановлению электричества в Инзенском районе Ульяновской области, где в ночь на 29 июня прошла гроза со шквалистым ветром. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На данный момент электричество полностью восстановлено. Продолжаются работы по ремонту кровли", - сказала собеседница агентства.

На территории Инзенского района Ульяновской области по решению главы муниципального образования ввели режим повышенной готовности.

В результате прошедшего теплого атмосферного фронта, сопровождающегося шквалистым ветром и сильным дождем, ночью 28 июня в Инзенском районе произошли обрывы линий электропередачи. По данным врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских, повреждены крыши 27 домов, повалены порядка 30 деревьев. По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, энергоснабжение было нарушено в восьми населенных пунктах Инзенского района, в том числе в районном центре - городе Инзе. Только за 29 июня были подключены более 600 домов.

В Инзенском городском поселении проживают более 17 500 человек - это порядка 61,4% населения Инзенского района.