В Брянской области увеличили коечный фонд под пациентов с коронавирусом до 1,8 тыс. мест

ТАСС, 30 июня. Два инфекционных госпиталя суммарно на 160 мест дополнительно открыли в Брянской области в связи с ростом числа заражений коронавирусом, коечный фонд при этом увеличился до 1,8 тыс. мест. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе региона.

"В Брянской области открылись еще два госпиталя для пациентов с COVID-19. Они смогут вместить в себя до 160 человек", - сказали в оперштабе.

Один из госпиталей открыли на базе районной больницы в Выгоничском районе, второй - в Фокинской городской больнице. "На данный момент у нас [развернуто] порядка 1,8 тыс. мест, а всего в резерве под ковид - 3 000 мест, в случае необходимости. В Сычеве в самом начале пандемии подготовили 20 госпиталей на 3 000 мест, полностью оснащенных кислородом", - рассказали ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

Устойчивый рост числа заражений ковидом в Брянской области регистрируют с начала июня, начиная с 28 июня, ежесуточно выявляют свыше 300 заразившихся. С 26 июня в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий населения. К ним, в том числе относятся работники торговли, общепита, транспорта, образования, отделений финансовых организаций и почтовой связи, многофункциональных центров, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сфера культуры, спорта, а также работники органов власти Брянской области и подведомственных организаций. Прививку первым компонентом вакцины нужно сделать до 1 октября, вторым - до 15 ноября.

По данным регионального оперштаба на среду, в Брянской области с начала пандемии выявили 44 488 случаев заражения коронавирусом, из них 324 - за сутки, выздоровели 42 067 человек, 507 пациентов умерли.