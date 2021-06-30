В "Одноклассниках" появился сервис конвертации текста для людей с дислексией

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. В социальной сети "Одноклассники" (ОК) появилось мини-приложение, которое поможет читать и лучше воспринимать тексты людям с дислексией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Дислексия - одна из распространенных проблем обучения детей, которая проявляется специфическим расстройством чтения и письма. Людям с этой особенностью восприятия тяжело учиться <...> "Одноклассники" стали первой социальной сетью, которая поможет читать и лучше воспринимать тексты людям с дислексией. В ОК появилось мини-приложение ProstoSlovo, разработанное специально для людей с особенностями восприятия текста", - отмечается в сообщении соцсети. Сервис работает в десктопной версии ОК и скоро станет доступен в мобильных приложениях соцсети на iOS и Android.

Приложение ProstoSlovo позволяет конвертировать любой текст в кириллическую версию специального шрифта "Антидислексия", латинскую версию которого изобрел Кристиан Боэр, дизайнер с дислексией. "После конвертации текст можно отформатировать - это облегчит его восприятие. Пользователи могут изменить: цвет букв и цвет фона, увеличенные расстояния между буквами, словам и строчками, фиксированные расстояние между словам и несколько других характеристик. Правильно подобранная комбинация цветов может значительно улучшить читабельность", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что сервис ProstoSlovo будет в первую очередь полезен пользователям с оптической дислексией - проблемой распознавания букв и слов. Его создатели замечают, что примерно в 75% случаев людям легче воспринимать тексты с помощью приложения. Кроме этого, в пресс-службе отметили, что шрифт "Антидеслексия" легче читается детьми с СДВГ и проблемами умственного и психического развития.

"Чтобы воспользоваться приложением и шрифтом "Антидислексия", надо ввести нужный текст в поле. Также пользователь может сохранить получившийся файл на свой компьютер в формате PDF и распечатать его в нескольких вариантах форматирования. Это поможет подобрать оптимальные настройки для следующих текстов", - комментируют в пресс-службе соцсети.

Приложение разработала международная команда волонтеров: Светлана Скангале - руководитель проекта из Латвии, Алекс Минц - дизайнер из Канады, Филипп Прус - Senior FullStack Developer из Израиля и Татьяна Воробьева - автор версии приложения ОК из Беларуси. Волонтеры познакомились в Mesto - сообществе предпринимателей, где люди помогают друг другу создавать полезные компании и продукты.