Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума с 21 мая

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился до 0,83 - минимума с 21 мая 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В России в целом показатель опустился до 1,05, что стало минимальным значением за несколько недель - с 8 июня.

В девяти из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор по-прежнему превышает единицу. В частности, в Подмосковье он составил 1,08, в Нижегородской области - 1,11, в Иркутской - 1,13, в Воронежской и Ростовской областях - 1,16, а в Санкт-Петербурге, где число заболевших за сутки впервые с февраля превысило 1,5 тыс., - 1,18.

При этом в Самарской области коэффициент продолжил быстро снижаться и в среду он составил 1,21 (против 1,59 днем ранее), в Красноярском крае он, напротив, вырос до 1,25, а в Свердловской области показатель равен 1,27.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.