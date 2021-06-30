В России зарегистрировали 669 смертей от COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 669 против 652 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 135 214 человек, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 111 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 27 - в Нижегородской области, 26 - в Иркутской области, 22 - в Республике Бурятия, 20 - в Краснодарском крае.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 042, до 5 514 599. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%

В частности, за сутки было выявлено 2 583 случая в Московской области, 1 503 - в Санкт-Петербурге, 358 - в Нижегородской области, 324 - в Брянской области, 321 - в Республике Бурятия.

В настоящее время в России продолжают лечение 378 992 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 356, что стало максимальным значением с 20 февраля. Всего с начала пандемии выздоровели 5 000 393 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 980 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 723 - в Московской области, 278 - в Воронежской области, 251 - в Свердловской области, 221 - в Омской области.